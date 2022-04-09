Амир Абдоллахиян: Сионистский режим — источник нестабильности в регионе

Об этом заявил в субботу министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян во время телефонного разговора со своим эмиратским коллегой, министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном.

Во время телефонного разговора стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, оккупированных палестинских территориях, а также переговоры в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Амир Абдоллахиян, в частности, отметил, что нет никаких препятствий и ограничений для развития ирано-эмиратских отношений.

Что касается йеменского кризиса, то Амир Абдоллахиян приветствовал установление временного прекращения огня в этой стране и выразил надежду на полное снятие гуманитарной осады Йемена и начало политических межйеменских переговоров.

Кроме того, глава иранского МИД назвал присутствие сионистского режима в регионе угрозой для всех стран региона, призвав не допустить, чтобы причины кризиса закрепились в регионе.

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