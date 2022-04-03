3 апр. 2022 г., 09:44
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Асад обсудил с султаном Омана двустороннее сотрудничество

Асад обсудил с султаном Омана двустороннее сотрудничество

Тегеран, 3 апреля, ИРНА - Президент Сирии Башар Асад и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид по телефону обсудили двустороннее сотрудничество.

Стороны поздравили друг друга с началом священного месяца Рамадан, и пожелали успехов народам двух стран.

«В ходе состоявшейся беседы были обсуждены братские отношения между Сирией и Оманом, а также пути укрепления двустороннего сотрудничества», — говорится в сообщении агентства SANA.

Лидеры заявили о прогрессе, который был достигнут во многих областях за последние годы.

Глава МИД Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди в прошлом году посетил Сирию с визитом. Он на встрече со своим сирийским коллегой выразил надежду на улучшение отношений между арабскими странами.

Учитывая развития в отношениях арабских стран с Сирией в последние месяцы есть вероятность, что приостановка членства Сирии в Лиге арабских государств будет снята.

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