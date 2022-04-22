Иран проведет выставку своих экспортных возможностей в Казахстане в июле

Сафари заявил в четверг, что в отношениях со странами Центральной Азии, особенно с Казахстаном, имеется значительный торговый потенциал, и назвал участие иранских экономических деятедей в этом экономическом мероприятии важным, и сказал, что эта выставка, которая является крупнейшим торговым мероприятием и специализированной выставкой Исламской Республики Иран в Центральной Азии, пройдет по официальному разрешению Иранской организации по развитию торговли и в сотрудничестве с совместной Ирано-Казахстанской Торговой Палатой и при поддержке Экономического департамента Министерства иностранных дел, Иранской Торгово-промышленной, Горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты, Посольства Ирана в Казахстане и Министерства торговли и сотрудничества Республики Казахстан с 1 по 3 июля.

По его словам, основными сферами представления экспортных возможностей Ирана на этой выставке станут области нефти и газа, нефтехимии, промышленности, строительных материалов, технических и инженерных услуг для энергетики (водоснабжения и электроснабжения), сельского хозяйства, машиностроения, материалов для стирки белья, медицинских принадлежностей, туризма, бытовых инструментов, мобильных телефонов, деревообрабатывающей промышленности, ковров, ковровых покрытий, материалов, пищевой промышленности, кормов и добавок для птицеводства и животноводства, автомобиля и автозапчасти.