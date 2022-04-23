23 апр. 2022 г., 09:33
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Амир Абдоллахиян подчеркнул решимость Ирана достичь прочного и хорошего соглашения в Вене

Амир Абдоллахиян подчеркнул решимость Ирана достичь прочного и хорошего соглашения в Вене

Тегеран, 23 апреля, ИРНА – Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян вчера в телефонном разговоре с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем заявил, что нет никакого сомнения в решимости Ирана достичь прочного и хорошего соглашения по ядерной программе страны в Вене.

В пятницу 22 апреля Амир Абоддлахиян обсудил с Жозепом Боррелем последнюю ситуацию с переговорами об отмене санкций США, а также рад важные международные и региональные вопросы.

«Нет никакого сомнения в решимости Ирана достичь прочного и хорошего соглашения по ядерной программе страны в Вене», - отметил он.

Как сказал глава дипломатического аппарата Ирана, «Белый дом должен отказаться от корыстных интересов и следовать реалистичному пути, ведущему к решению».

Отметив давние усилия всех сторон в Вене, министр иностранных дел Ирана заявил, что три европейские страны, Россия и Китай готовы к окончательному соглашению, и нынешняя администрация США должна проявить смелость, чтобы исправить предыдущую ошибочную политику Белого дома.

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