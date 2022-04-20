Слабая администрация США — главная причина провала переговоров по СВПД в Вене

Любой, кто хоть немного знаком с образом жизни в США знает, что автомобиль является неотъемлемой частью образа жизни каждого американца. Для многих граждан США автомобиль — символ мечты, к которой они стремились всю свою жизнь. Часть этой позиции восходит к роли автомобилей в американской жизни. Однако для американцев естественно быть чувствительными к любому изменению цен на бензин. И дело в том, что ситуация с бензином в последние месяцы не такая, как им хочется.

На фоне распространения пандемии короновируса, сокращения инвестиций в добычу нефти, а также войны России против Украины подняты цены на бензин до максимально возможного уровня, и цены на бензин в США не упала ниже 3,5 долларов за галлон ( (3,79 литра).

Хотя пандемия COVID-19 выпала из фокуса мировых новостей, она все еще продолжает медленно убивать людей. Рост инфляции, вызванный проблемами с цепочками поставок, и ухудшение ситуации после повышения процентных ставок Федеральной резервной системой сузили средства к существованию для американцев.

Отражение всех этих проблем можно увидеть в рейтингах популярности Байдена в различных опросах. Хотя ожидалось, что Байден наберет большую популярность, чем Трамп в первые годы своего пребывания у власти, сейчас его рейтинг составляет около 40%, а по некоторым опросам он ниже 40%.

Такая ситуация влияет на самоуверенность каждого президента в США, и дело в том, что Байден тоже обеспокоен такой ситуацией, особенно для продвижения своих планов. Поворотным пунктом в этом вопросе являются промежуточные выборы в Конгресс в ноябре текущего года.

У демократов сейчас хрупкое большинство в Сенате, и в настоящее время они используют место «Камалы Харрис» в качестве 101-го члена законодательного собрания, чтобы противостоять объединенной оппозиции республиканцев, но это большинство может рухнуть на ноябрьских выборах в Конгерессе.

Это может затруднить продвижение Байденом своих планов, включая реализацию крупного плана инвестиций в инфраструктуру страны или разработку новых источников энергии и ограничение добычи нефти и газа.

Конечно, у администрации Байдена, похоже, тоже есть сильные стороны, на которые оно может положиться, в том числе высокий уровень занятости из-за снижения ограничений по коронавирусу, но этого, похоже, недостаточно для обеспечения победы на следующих выборах.

Перспектива стабильной инфляции и широкомасштабной рецессии сохраняет высокую неопределенность в отношении результатов деятельности Байдена. Ситуация для Байдена гораздо более чувствительна, чем быть место для какого-либо риска.

Многие кризисы во внешней политике

Отражение этой ситуации также можно увидеть в нестабильности администрации Байдена во внешней политике. Скандал с выводом войск США из Афганистана, наряду с большой войной на Украине, усугубил эту нестабильность.

Хотя администрации Байдена, по-видимому, удалось правильно предвидеть план военных действий России против Украины и воспользоваться возможностью захватить европейский газовый рынок и нанести удар по российской военной машине, реальность такова, что продолжение такой войны погрузить Европу в глубокий водоворот кризисов безопасности.

Администрации Байдена необходимо поддерживать напряженность с другими конфликтующими державами, чтобы справиться с этой ситуацией. С другой стороны, попытка изменить ход игры требует больших сил от Соединенных Штатов, чего сейчас нет.

Вот почему Байден придерживается такого же хрупкого подхода во внешней политике. Поведение США в случае восстановление СВПД и возврата к прежним условиям соглашения является отражением этой политики.

В последние месяцы отказ Байдена принимать серьезное решение развязать последние узлы фактически приостановил переговорный процесс. В центре внимания этого вопроса находятся вопросы, связанные с выводом некоторых иранских институтов из санкционных списков США, о чем Иран неоднократно упоминал, и Иран уточнял этот момент на предыдущих переговорах.

Постоянный трюк американцев

Одна из самых важных тактик США по аннулированию интересов Ирана в ядерной сделке заключалась в том, чтобы попытаться сохранить наши важные институты в списке так называемых санкций под предлогом терроризма и прав человека. Между тем список террористических санкций важнее, потому что каждое юридическое и физическое лицо попадает в черный список санкций США, как только оно сотрудничает с этими учреждениями.

Например, замороженные средства Ирана в Южной Корее в настоящее время заблокированы из-за санкций против иранских банков под предлогом терроризма. Естественно, чем длиннее список, тем сложнее будет установить банковские отношения с Ираном, и в таких условиях экономическая выгода Ирана от снятия санкций будет нулевой.

Естественно, что Иран не будет подпадать под такое соглашение. Опыт первого раунда реализации СВПД показал, что наличие таких препятствий может легко свести прибыль Ирана от любого нового соглашения к нулю.

Американцы хотят, чтобы Иран проявил максимальную гибкость, но текущий баланс сил в мире не позволяет Ирану этого сделать. Конечно, правительство Байдена в конечном итоге пытается лицемерно связать эту проблему с внутренними спорами США, в том числе с давлением со стороны Конгресса, но дело в том, что нет необходимости повторно утверждать Конгресс, пока СВПД не будет реализован в виде исполнительных распоряжений, поскольку Иран хочет реализовать СВПД только как это было в 2015 году. Поэтому Тегеран больше ничего не требовал, чтобы вернуться к соглашению.

Интересно, что с самого начала переговоров американцы приложили большие усилия, чтобы включить в переговоры региональную и ракетную деятельности Ирана, но в итоге при сопротивлении Ирана, и особенно на седмом раунде переговоров в Вене, такого вопроса не возникло . Администрация Байдена даже не имеет возможности воспользоваться преимуществами СВПД в текущей для США ситуации.

Многие аналитики в области энергетики признают, что выход иранской нефти на энергетические рынки может хотя бы частично ослабить давление на энергетический сектор США и снизить цены на бензин в преддверии решающих президентских выборов в США.

Слабое желание Байдена для достижения договоренности в Вене

Несмотря на полемику вокруг американского шантажа в ходе переговоров, используя этот предлог, кажется, что основной вопрос заключается в недоверии правительства США к принятию решений. Байден знает, что такое решение встретит сильную оппозицию со стороны сионистского режима и еврейско-арабского лобби в Вашингтоне, но реальность такова, что администрация Байдена уже обладает достаточными политическими возможностями для ратификации соглашения с Ираном.

Естественно, республиканцы не выступают против сделки из благосклонности к администрации Байдена. Правительство без внешнеполитических достижений может оказаться очень шатким на выборах в Конгресс, и это именно то, чего добиваются соперники Байдена.

Разрушение сложившейся атмосферы вокруг иранской ядерной сделки требует серьезного решения больше, чем вопросы, относящиеся к переговорному полю. Решение должен принять Байден. Нынешняя приостановка и связанные с ней риски как раз и связаны с нерешительностью США из-за внутренних условий этой страны.

Идеальная ситуация для Байдена — сохранить текущую ситуацию хотя бы до выборов в конгресс, но Иран не может оставаться равнодушным к этому вопросу. Конечно, Тегеран не хочет платить за внутренние проблемы администрации Байдена и скорректирует свой следующий шаг, исходя из поведения правительства США и в соответствии со своими национальными интересами.

В конечном счете, от правительства Байдена будет зависеть либо сохранение нынешней ситуации, либо поиск решительного политического решения для решения последних проблем, чтобы восстановить ядерную сделку с Ираном.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

