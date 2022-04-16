Центрифуги были перемещены в более безопасное место: ОАЭИ

Представитель Организации по атомной энергии Исламской Республики Иран, объяснил перевоз некоторого ядерного оборудования из ядерного объекта в Карадже в ядерный объект в Натанзе. «У нас есть общие планы по разработке и производству центрифуг, поэтому, к сожалению, из-за террористической операции против ядерного объекта «ТСА» в Карадже нам пришлось усилить меры безопасности, так как большая часть этого оборудования была передана, а остальное было передано в Натанз и Исфахан. Другими словами, центрифуги были перемещены в более безопасное место в связи с их важность», - отметил он.

Он пояснил, что «МАГАТЭ было проинформировано по этому вопросу в два этапа: первый во время передачи этого обрудования, а второй при установке и запуска камер наблюдения, когда из-за возникшей неопределенности мы предоставили разъяснения о том, что эти меры приняты в рамках соглашений и что до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение, информация останется у нас и, может быть, будет удалена».