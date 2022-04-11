Дипломаты ЕС и США обсудили ситуацию вокруг СВПД

"С Лаурой Холгейт обсудили СВПД, войну на Украине и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, где мы можем укрепить сотрудничество между ЕС и США в международных организациях в Вене", написал Клемент в своем Twitter.

Восьмой раунд переговоров по восстановлению СВПД и отмене санкций против Ирана начался 27 декабря 2021 года в Вене. 11 марта переговоры были приостановлены по предложению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Делегации вернулись в свои столицы для консультации о дальнейших действиях.

В понедельник на еженедельной пресс-конференции пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что у США еще нет необходимой воли для достижения договоренности.

По его словам, на переговорах в Вене остается ряд нерешенных вопросов между Ираном и США.

«Нет нерешенных вопросов между Ираном и странами «4+1», которые являются координаторами СВПД. Оставшийся вопрос связан с принятием политического решения Вашингтоном. Мы выдвинули инициативу. Как только Иран и группа «4+1» получат приемлемый ответ от США, они соберутся в Вене для продолжения обсуждений. Все должны знать, что окно возможностей не будет оставаться открытым вечно», сказал Хатибзаде.