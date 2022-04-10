Переговоры по СВПД должны привести к экономическим интересам, заявил Галибаф

Он отметил, что достижения иранских ученых в области ядерной технологии привели к сильной позиции Ирана на переговорах по отмене санкций в Вене.

Галибаф также поздравил с национальным днем ядерных технологий, который был учрежден 9 апреля 2006 года в связи прогрессом Ирана в области ядерных технологий.

Каждый год 9 апреля проходит официальная церемония, на которой оглашаются новейшие достижения иранской науки в данной области.