Переговоры по СВПД должны привести к экономическим интересам, заявил Галибаф

Он отметил, что достижения иранских ученых в области ядерной технологии привели к сильной позиции Ирана на переговорах по отмене санкций в Вене.
Галибаф также поздравил с национальным днем ядерных технологий, который был учрежден 9 апреля 2006 года в связи прогрессом Ирана в области ядерных технологий.
Каждый год 9 апреля проходит официальная церемония, на которой оглашаются новейшие достижения иранской науки в данной области.
Тегеран, 10 апреля, ИРНА – Переговоры по восстановлению СВПД должны привести к гарантированным, стабильным и ощутимым экономическим выгодам для иранского народа. Об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф в воскресенье.
Он отметил, что достижения иранских ученых в области ядерной технологии привели к сильной позиции Ирана на переговорах по отмене санкций в Вене.
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