9 апр. 2022 г., 20:35
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Тегеран ни на шаг не отступит на пути защиты права иранского народа на ядерных переговорах, заявил Раиси

Тегеран ни на шаг не отступит на пути защиты права иранского народа на ядерных переговорах, заявил Раиси

Тегеран, 9 апреля. ИРНА — Мы ни на шаг не отступим на пути защиты права иранского народа на переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Об этом заявил в субботу президент Ирана Эбрахим Раиси  по случаю Национального дня ядерных технологий.

"Хотя враги не хотят слышать, но в сотый раз заявляем, что наша атомная промышленность носит мирный характер", сказал Раиси, добавив, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уже более 15 раз подтверждало в своих докладах отсутствие сообщений о нарушениях в ядерной деятельности Ирана.

"На ядерных переговорах мы ни на шаг не отступим на пути защиты права иранского народа", подчеркнул Раиси, отметив, что Исламская Республика не вышла из переговоров и не остановит их.

При этом он заявил, что на переговорах в Вене, Тегеран привержен той стратегии, которой провозгласил Верховный лидер.

"Многие страны региона имеют ядерное оружие, но оно не беспокоит врагов", сказал президент Ирана. — это показывает, что то, что беспокоит их со стороны Исламской Республики— это независимость и сила Ирана".

9 апреля по случаю Национального дня ядерных технологий в Иране президент Раиси посетил выставку Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), где он представил 9 новых ядерных достижений иранских ученых.

C 2006 года 9 апреля по григорианскому в Иране отмечается Национальный день ядерных технологий. Каждый год в этот день проходит официальная церемония, на которой оглашаются новейшие достижения иранской науки в данной области.

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