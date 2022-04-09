Тегеран ни на шаг не отступит на пути защиты права иранского народа на ядерных переговорах, заявил Раиси

Об этом заявил в субботу президент Ирана Эбрахим Раиси по случаю Национального дня ядерных технологий.

"Хотя враги не хотят слышать, но в сотый раз заявляем, что наша атомная промышленность носит мирный характер", сказал Раиси, добавив, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уже более 15 раз подтверждало в своих докладах отсутствие сообщений о нарушениях в ядерной деятельности Ирана.

"На ядерных переговорах мы ни на шаг не отступим на пути защиты права иранского народа", подчеркнул Раиси, отметив, что Исламская Республика не вышла из переговоров и не остановит их.

При этом он заявил, что на переговорах в Вене, Тегеран привержен той стратегии, которой провозгласил Верховный лидер.

"Многие страны региона имеют ядерное оружие, но оно не беспокоит врагов", сказал президент Ирана. — это показывает, что то, что беспокоит их со стороны Исламской Республики— это независимость и сила Ирана".

9 апреля по случаю Национального дня ядерных технологий в Иране президент Раиси посетил выставку Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), где он представил 9 новых ядерных достижений иранских ученых.

C 2006 года 9 апреля по григорианскому в Иране отмечается Национальный день ядерных технологий. Каждый год в этот день проходит официальная церемония, на которой оглашаются новейшие достижения иранской науки в данной области.

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