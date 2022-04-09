Глава ОАЭИ призвал МАГАТЭ выполнить свои юридические обязательства

Выступая в субботу на церемонии по случаю Национального дня ядерных технологий в Иране, на котором присутствовал президент Эбрахим Раиси, Эслами сказал, что ОАЭИ удалось подготовить «Всеобъемлющий стратегический документ по развитию атомной промышленности» на следующие два десятилетия в сотрудничестве с группой иранских экспертов.

Он также сообщил, что подготовлены документы по развитию людских ресурсов, разработке применения радиации с целью охвата всей отечественной продукции и развитию атомной энергетики, включая программу создания 1000 мегаватт атомной энергетики в указанные сроки.

Глава Организации по атомной энергии также отметил, что ОАЭИ планирует направить взаимодействие с МАГАТЭ на профессиональный подход и подготовить Рамочную программу для страны для представления ее в МАГАТЭ, чтобы предотвратить будущие обвинения и психологические операции со стороны врагов в отношении ядерной деятельности Ирана.

Эслами подчеркнул, что с политикой разъяснения, принятой Ираном, Тегеран ожидает, что МАГАТЭ будет привержено выполнению своих юридических обязательств и не поддастся чрезмерным требованиям, давлению и злонамеренным операциям со стороны врагов Ирана, в частности, израильского режима.