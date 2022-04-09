Президент Ирана представил 9 достижений в ядерной промышленности

9 апреля по случаю Национального дня ядерных технологий в Иране президент Раиси посетил выставку Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), где он представил 9 новых ядерных достижений иранских ученых.

Во время визита, президент Ирана также посетил научные и достижения страны по мирному использованию атомной энергии за последние годы, в том числе центрифуги иранского производства разных поколений.

"Знания и технологии Ирана в области ядерной энергетики необратимы" сказал президент Раиси. – опора на иранскую молодежь и ученых и работу джихадистов — это модель, которая всегда работает, и мы должны двигаться по этому пути и в других областях".

C 2006 года 9 апреля по григорианскому в Иране отмечается Национальный день ядерных технологий. Каждый год в этот день проходит официальная церемония, на которой оглашаются новейшие достижения иранской науки в данной области.