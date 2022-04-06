Иран передал необходимые документы о ядерной программе в МАГАТЭ

«Сионистский режим подготовит сфабрикованные документы и террористические операции в целях саботажа ядерной программы Ирана. Такую тенденцию не осуждают, не подавляют, а её приветствуют», отметил глава ОАЭИ, выступая на пресс-конференции в преддверии национального дня ядерных технологий.

Он отметил, что делегация МАГАТЭ отправится в Иран, что обсудит наши ответы на свои вопросы.

Производство 10 тыс. МВт электроэнергии – ядерный ренессанс

Эслами заявил, что наряду с национальным днем ядерных технологий "Всеобъемлющий документ по стратегическому ядерному развитию" будет представлен. Этот документ показывает политику и стратегии Организации по атомной энергии Ирана до иранского 1420 года (2041 г.).

По его словам, девять новых ядерных достижений будут представлены 9 апреля в таких областях, как радиоактивные препараты, плазмотрапия и лазер.

«Мы планировали производить 10 тыс. МВт ядерной электроэнергии. Такая цель буквально считается ядерным ренессансом в стране», подчеркнул он.

Национальный день ядерных технологий был учрежден 9 апреля 2006 года в связи прогрессом Ирана в области ядерных технологий. Каждый год 9 апреля проходит официальная церемония, на которой оглашаются новейшие достижения иранской науки в данной области.