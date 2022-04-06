Иран передал необходимые документы о ядерной программе в МАГАТЭ

«Сионистский режим подготовит сфабрикованные документы и террористические операции в целях саботажа ядерной программы Ирана. Такую тенденцию не осуждают, не подавляют, а её приветствуют», отметил глава ОАЭИ, выступая на пресс-конференции в преддверии национального дня ядерных технологий.
Он отметил, что делегация МАГАТЭ отправится в Иран, что обсудит наши ответы на свои вопросы.
Производство 10 тыс. МВт электроэнергии – ядерный ренессанс
Эслами заявил, что наряду с национальным днем ядерных технологий "Всеобъемлющий документ по стратегическому ядерному развитию" будет представлен. Этот документ показывает политику и стратегии Организации по атомной энергии Ирана до иранского 1420 года (2041 г.).
По его словам, девять новых ядерных достижений будут представлены 9 апреля в таких областях, как радиоактивные препараты, плазмотрапия и лазер.
«Мы планировали производить 10 тыс. МВт ядерной электроэнергии. Такая цель буквально считается ядерным ренессансом в стране», подчеркнул он.
Национальный день ядерных технологий был учрежден 9 апреля 2006 года в связи прогрессом Ирана в области ядерных технологий. Каждый год 9 апреля проходит официальная церемония, на которой оглашаются новейшие достижения иранской науки в данной области.
Тегеран, 6 апреля, ИРНА- Необходимые документы 20 марта были переданы в МАГАТЭ, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) и вице-президент Мохаммад Эслами в ответ на утверждения сионистского режима о ядерной программе Исламской Республики.
«Сионистский режим подготовит сфабрикованные документы и террористические операции в целях саботажа ядерной программы Ирана. Такую тенденцию не осуждают, не подавляют, а её приветствуют», отметил глава ОАЭИ, выступая на пресс-конференции в преддверии национального дня ядерных технологий.
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