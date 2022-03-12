12 мар. 2022 г., 09:44
Journalist ID: 2177
News Code: 84680338
0 Persons
T T

Tags

ОАЭИ действует в соответствии с правилами МАГАТЭ

ОАЭИ действует в соответствии с правилами МАГАТЭ

Тегеран, 12 марта. ИРНА — Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил, что организация работает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в соответствии с правилами профессиональных взаимоотношений.

"Наши отношения (с МАГАТЭ) являются техническими и профессиональными, а политическое влияние не может вывести наши отношения за рамки правил и положений Агентства", сказал Эслами.
"Недавний визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси в Тегеран направлен на укрепление взаимопонимания между двумя сторонами", отметил иранский вице-президент, отметив, что Тегеран прилагает усилия для того, чтобы не позволять врагу своим злодеянием и влиянием сионистов выдвигать обвинения в адрес Ирана.

Twitter: @irnarussian
Telegram: https://t.me/Irna_ru

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha