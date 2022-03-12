ОАЭИ действует в соответствии с правилами МАГАТЭ

"Наши отношения (с МАГАТЭ) являются техническими и профессиональными, а политическое влияние не может вывести наши отношения за рамки правил и положений Агентства", сказал Эслами.

"Недавний визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси в Тегеран направлен на укрепление взаимопонимания между двумя сторонами", отметил иранский вице-президент, отметив, что Тегеран прилагает усилия для того, чтобы не позволять врагу своим злодеянием и влиянием сионистов выдвигать обвинения в адрес Ирана.

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