5 мар. 2022 г., 13:59
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Гросси провел встречу с главой МИД Ирана

Гросси провел встречу с главой МИД Ирана

Тегеран, 5 марта, ИРНА – Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в субботу встретился с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном в Тегеране.

Гросси, который в субботу утром прибыл с визитом в столицу Ирана, сегодня на совместной пресс-конференции с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами заявил: «Есть еще некоторые конкретные вопросы, которые необходимо прояснить. Обе стороны попытались, но пока эти попытки не увенчались успехом. Наши эксперты стремятся системно разговаривать друг с другом, но мы предпринимаем усилия придерживаться реалистичного подхода».
Указав на свои встречи с Эслами, Гросси отметил, что стороны пытаются урегулировать различные вопросы.

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