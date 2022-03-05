Гросси провел встречу с главой МИД Ирана

Гросси, который в субботу утром прибыл с визитом в столицу Ирана, сегодня на совместной пресс-конференции с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами заявил: «Есть еще некоторые конкретные вопросы, которые необходимо прояснить. Обе стороны попытались, но пока эти попытки не увенчались успехом. Наши эксперты стремятся системно разговаривать друг с другом, но мы предпринимаем усилия придерживаться реалистичного подхода».

Указав на свои встречи с Эслами, Гросси отметил, что стороны пытаются урегулировать различные вопросы.