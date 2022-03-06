Политизация не должна повлиять на взаимодействие МАГАТЭ с Ираном, заявил глава ОАЭИ

«Сегодня мы рассмотрели оставшиеся вопросы с господином Гросси...и пришли к определенному заключению. Было принято решение об обмене необходимыми документами между Ираном и МАГАТЭ до конца иранского месяца Хордад (завершается 21 июня по григорианскому календарю)», написал глава ОАЭИ в своем Instagram.

Политическое влияние и лоббирование не должны влиять на решения органа по ядерному надзору ООН, подчеркнул Эслами. По его словам, Ирану и МАГАТЭ следует продолжать рассматривать вопросы исключительно в профессиональном ключе и осуществлять деятельность в рамках компетенции, поскольку здесь нет места каким-либо политическим мерам.

По его словам, МАГАТЭ должен максимально использовать свои возможности для ускорения развития мирной ядерной программы Ирана.

МАГАТЭ и Организация по атомной энергии Ирана в субботу в совместном заявлении сообщили, что стороны договорились в ходе визита Гросси в Тегеран продолжить сотрудничество для урегулирования нерешенных вопросов касательно инспекций на трех спорных ядерных объектах. Гендиректор МАГАТЭ намерен к июню предоставить Совету управляющих агентства отчет о трех объектах в Иране. Ранее у МАГАТЭ были вопросы к четырем спорным иранским объектам.