Политизация не должна повлиять на взаимодействие МАГАТЭ с Ираном, заявил глава ОАЭИ

«Сегодня мы рассмотрели оставшиеся вопросы с господином Гросси...и пришли к определенному заключению. Было принято решение об обмене необходимыми документами между Ираном и МАГАТЭ до конца иранского месяца Хордад (завершается 21 июня по григорианскому календарю)», написал глава ОАЭИ в своем Instagram.
Политическое влияние и лоббирование не должны влиять на решения органа по ядерному надзору ООН, подчеркнул Эслами. По его словам, Ирану и МАГАТЭ следует продолжать рассматривать вопросы исключительно в профессиональном ключе и осуществлять деятельность в рамках компетенции, поскольку здесь нет места каким-либо политическим мерам.
По его словам, МАГАТЭ должен максимально использовать свои возможности для ускорения развития мирной ядерной программы Ирана.
МАГАТЭ и Организация по атомной энергии Ирана в субботу в совместном заявлении сообщили, что стороны договорились в ходе визита Гросси в Тегеран продолжить сотрудничество для урегулирования нерешенных вопросов касательно инспекций на трех спорных ядерных объектах. Гендиректор МАГАТЭ намерен к июню предоставить Совету управляющих агентства отчет о трех объектах в Иране. Ранее у МАГАТЭ были вопросы к четырем спорным иранским объектам.
Тегеран, 6 марта, ИРНА – Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами подчеркнул необходимость продолжения взаимодействия с МАГАТЭ профессионально, без никакого политического влияния, лоббирования и вмешательств.
«Сегодня мы рассмотрели оставшиеся вопросы с господином Гросси...и пришли к определенному заключению. Было принято решение об обмене необходимыми документами между Ираном и МАГАТЭ до конца иранского месяца Хордад (завершается 21 июня по григорианскому календарю)», написал глава ОАЭИ в своем Instagram.
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