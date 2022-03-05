Тегеран поприветствовал расширение сотрудничества с МАГАТЭ

Мохаммад Мохбер на встрече с Генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси подчеркнул необходимость беспристрастного подхода Международного агентства по атомной энергии в области ядерной энергии, включая ядерную программу Исламского Республика Иран. «Международное сообщество ожидает, что МАГАТЭ будет профессионально и экспертно следить за ядерными программами этих стран», - сказал он.

Первый вице-президент также подчеркнул необходимость расширения сотрудничества Исламской Республики Иран с Международным агентством по атомной энергии для мирного развития ядерной программы и продолжил: «главной основой создания Международного агентства по атомной энергии является помощь в развитии и продвижении мирных ядерных знаний во всем мире, и Тегеран приветствует расширение будущего сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии в целях мирного использования ядерных знаний».

Отметив, что история Ирана показывает, что жители этой земли на протяжении всей истории стремились продвигать науку и знания и помогать человечеству, Мохбер сказал: «Мы ищем мирные ядерные технологии и должны быть самодостаточными в этой области».

Ссылаясь на фетву Верховного лидера, запрещающую производство и применение оружия массового уничтожения, включая ядерное оружие, Первый вице-президент заявил: «Исламская Республика Иран никогда не стремилась создать ядерное оружие, и Международное агентство по атомной энергии в последние годы не встречало никаких признаков немирной ядерной программы Ирана».

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси также выразил удовлетворение визитом в Тегеран и завершением договоренностей и конструктивными переговорами между Исламской Республикой Иран и Международным агентством по атомной энергии.