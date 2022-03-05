Сфабрикованная версия Reuters со ссылкой на анонимные источники

«Требование России о письменных гарантиях США о том, что санкции в отношении Москвы не повредят российскому сотрудничеству с Ираном, является неконструктивным для переговоров между Тегераном и мировыми державами о возобновлении ядерной сделки 2015 года», - заявило Агентство Reuters, которое имеет долгую историю создания сфабрикованной версии с использованием источников, цитируя в субботу неназванного иранского чиновника.

Агентство Reuters цитируя иранского чиновника, утверждает, что источник находится в Тегеране, и сообщает, что запрос был сделан два дня назад. Это заявление было сделано в то время, когда у Reuters нет журналиста в Тегеране.

По данным ИРНА, официальные лица, участвующие в ядерном деле в Тегеране, заявляют, что ни один иранский официальный представитель, участвовавший в ядерных переговорах, не давал такого интервью агентству Reuters, и британское информационное агентство снова сделало дезинформацию.

Агентство Reuters ранее сообщало недостоверную информацию, которую опровергли источники, знакомые с переговорами в Вене.

Переговоры между Ираном и группой «Большой пятерки» в Вене об отмене санкций находятся на критическом этапе политических решений Запада, который время от времени пытается отвлечь общественное мнение от принятия решения, создавая психологическую атмосферу в СМИ.