Амир Абдоллахиян подчеркнул важность укрепления сотрудничества МАГАТЭ с Ираном помимо вопросов надзора и инспекций

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, который находится в Тегеране для технических переговоров с официальными лицами Организации по атомной энергии Ирана, встретился с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейном Амиром Абдуллахияном в субботу.

В ходе встречи министр иностранных дел подчеркнул необходимость независимого, профессионального и беспристрастного подхода МАГАТЭ, а также важность укрепления отношений и сотрудничества МАГАТЭ с Исламской Республикой Иран в областях, выходящих за рамки надзора и инспекций, включая поддержку мирного атомная промышленность Ирана.

Амир Абдоллахиян также выразил надежду, что переговоры и договоренности, достигнутые между МАГАТЭ и Организацией по атомной энергии, откроют путь для дальнейшей реализации договоренностей.

Ссылаясь на роль сионистского режима в создании разногласий и создании кризиса, министр иностранных дел обратил внимание Генерального директора на любое злоупотребление механизмами МАГАТЭ со стороны сионистского режима.

Амир Абдуллахян выразил надежду, что в ходе визита генерального директора Агентства взаимное доверие и сотрудничество между двумя сторонами еще больше укрепятся.

Тем временем Рафаэль Гросси, подчеркивая технический и профессиональный подход, делал акцент на укреплении отношений и сотрудничества, а также на поиске творческих решений.

Он также подчеркнул готовность МАГАТЭ поддерживать совместные проекты в области мирного использования атомной энергии, а свой визит в Иран назвал признаком готовности вести переговоры и понимать друг друга, решать вопросы и укреплять сотрудничество с Исламской Республикой Иран.

В ходе встречи стороны назвали позитивным и успешным процесс сотрудничества между Международным агентством по атомной энергии и Организацией по атомной энергии.