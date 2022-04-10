США предлагают новые условия вне рамок переговоров, заявил Амир Абдоллахиян

«Американцы заинтересованы в предложении новых условий вне рамок переговоров для отмены санкций. Иран стоит и будет стоять на своих красных линиях», подчеркнул министр на заседании в здании МИД Ирана. «Мы не видели никакой выгоды в прямых переговорах с США. Они несколько раз настаивали на переговорах, мы призвали их к практическим шагам в случае доброй воли», добавил он.
По словам министра, путь дипломатии еще открыт. Страны евротройки, Китай и Россия также подвергают критике неуступчивость США. «Мы все еще продолжаем путь дипломатии, чтобы заключить хорошее и стабильное соглашение», отметил Амир Абдоллахиян.
«Мы одновременно выступили против войны и введения односторонних санкций (в отношении России – ред.). Мы не считаем войну решением в Украине, а выступаем за политическое урегулирование кризиса», отметил министр.
Он заверил, что в случае соблюдения красных линий Ирана на переговорах в Вене, Россия не будет препятствовать соглашению. Об этом он договорился с российской стороне в ходе своего недавнего визита в Москву.
Амир Абдоллахиян также выразил готовность внешнеполитического ведомства оказать помощь инновационным предприятиям экспортировать свои продукции.
Тегеран, 10 апреля, ИРНА - В последние две, три недели американская сторона проявила неуступчивость, противоречащая некоторым пунктам текста. Об этом заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян в воскресенье.
«Американцы заинтересованы в предложении новых условий вне рамок переговоров для отмены санкций. Иран стоит и будет стоять на своих красных линиях», подчеркнул министр на заседании в здании МИД Ирана. «Мы не видели никакой выгоды в прямых переговорах с США. Они несколько раз настаивали на переговорах, мы призвали их к практическим шагам в случае доброй воли», добавил он.
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