США предлагают новые условия вне рамок переговоров, заявил Амир Абдоллахиян

«Американцы заинтересованы в предложении новых условий вне рамок переговоров для отмены санкций. Иран стоит и будет стоять на своих красных линиях», подчеркнул министр на заседании в здании МИД Ирана. «Мы не видели никакой выгоды в прямых переговорах с США. Они несколько раз настаивали на переговорах, мы призвали их к практическим шагам в случае доброй воли», добавил он.

По словам министра, путь дипломатии еще открыт. Страны евротройки, Китай и Россия также подвергают критике неуступчивость США. «Мы все еще продолжаем путь дипломатии, чтобы заключить хорошее и стабильное соглашение», отметил Амир Абдоллахиян.

«Мы одновременно выступили против войны и введения односторонних санкций (в отношении России – ред.). Мы не считаем войну решением в Украине, а выступаем за политическое урегулирование кризиса», отметил министр.

Он заверил, что в случае соблюдения красных линий Ирана на переговорах в Вене, Россия не будет препятствовать соглашению. Об этом он договорился с российской стороне в ходе своего недавнего визита в Москву.

Амир Абдоллахиян также выразил готовность внешнеполитического ведомства оказать помощь инновационным предприятиям экспортировать свои продукции.