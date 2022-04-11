Хатибзаде сообщил о соблюдении красных линий Ирана на венских переговорах

«Мы еще не дошли до того момента, когда американская сторона демонстрирует, что она готова вернуть к своим обязательствам по резолюции 2231. Нам важно безусловная выгода народа от снятия санкций», отметил пресс-секретарь МИД Ирана на своем еженедельном брифинге.

«Еще не знаем, что мы будем достичь соглашения или нет, поскольку США пока не показали необходимую волю для заключения договора», добавил дипломат.

Хатибзаде не стал комментировать условия американской стороны для отмены санкций. «Экономические интересы иранского народа от снятия санкций стоят на повестке дня», подчеркнул он.

В ответ на вопрос о названии КСИР в санкционном списке США, Хатибзаде заявил: «То, что осталось между нами и США – это больше, чем один вопрос. Необходимо снять все факторы максимального давления и учесть экономические выгоды Ирана от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе. До того дня мы ждем решения Вашингтона и Белого дома».

Хатибзаде назвал резолюцию о приостановке участия РФ в СПЧ политизированной

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана назвал резолюцию ООН о приостановке участия РФ в Совете по правам человека политизированной в целях злоупотребления механизмов Организации Объединенных Наций для продвижения политических целей западных стран.

Хатибзаде отметил, что права человека нельзя стать жертвой политических соображений. «Совет ООН по правам человека должен выполнять свои задачи невзирая на злоупотребление западных стран. Иран выступил против предложенной резолюции», подчеркнул он.

Генеральная Ассамблея ООН в ходе специальной сессии по Украине приняла в четверг западную резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека. За решение проголосовали 93, против выступили 24 делегации, воздержались 58.

Кувейт готов определить границы с Ираном

Говоря о действиях Ирана в ответ на соглашение между Кувейтом и Саудовской Аравией о нефтяном и газовом месторождении «Араш», пресс-секретарь МИД ИРИ заявил: «Министерство нефти назвало «Араш» совместным нефтяным месторождением. Мы объявили Кувейту, что эксплуатация не должна проводиться до определения границ. Кувейт также выразил готовность к этому вопросу».

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