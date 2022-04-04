Иран еще не получил нового ответа от США, заявил Хатибзаде

«Господин Мора в ходе своего визита в Тегеран передал некоторые вопросы. Наше послание и наше требование были очень ясными, мы попытались ходить по другому пути, но еще не получили нового ответа от американцев», отметил пресс-секретарь МИД Ирана в своем еженедельном брифинге.

По его словам, Вашингтон еще не принял решение об оставшихся вопросах. «Мы вечно не будем ждать, США должны принять свое политическое решение», добавил он.

«США сегодня несут ответственность за паузу в переговорах в Вене, и решение проблемы в руках Белого дома. Белый дом должен дать Ирану разумный ответ, чтобы мы могли снова отправится в Вену», заявил иранский дипломат.

По словам пресс-секретаря, соглашение возможно, если США примут свое решение. «Соединенные Штаты в последние шаги стремятся лишить Иран от экономических интересов СВПД», добавил он.

«Незаконные санкции превратились в привычку США, они считают себя полицией мира. Вашингтон должен принимать вступить в диалог на основе равных правах», подчеркнул Хатибзаде.

Иран готов к продолжению переговоров с Саудовской Аравией

Официальный представитель МИД ИРИ заявил о готовности Исламской Республики к продолжению переговоров с Саудовской Аравией и решению разногласий. «Мы передали наши мнения саудовской стороне в письменном формате, они должны объявить свои комментарии», отметил он.

Комментируя установление режима прекращения огня в Йемене, Хатибзаде заявил: «Правительство национального спасения Йемена пока не прокомментировало этот вопрос, но Иран приветствует прекращение огня в Йемене. Этот акт должен быть завершен с началом межйеменского диалога, и нам следует подождать».

Хатибзаде заявил о достижениях Ирана в области нейтрализации санкций для повышения частной, правительственной, нефтяной и несырьевой торговли.

Говоря о ситуации в Афганистане, пресс-секретарь МИД Ирана назвал неприемлемым отказ Талибов от внимания на основные права афганских девушек.