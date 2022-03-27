Попытки Европы заставить США принять политическое решение

10 марта после нескольких месяцев переговоры по отмене санкций в Вене временно приостановлены и переговорщики вернулись в столицы, чтобы Вашингтон принял политическое решение для достижения хорошего соглашения.

Несмотря на паузу в переговорах в Вене, контакты между главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном с верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем и переговоры между старшим переговорщиком Ирана Али Багери Кани с Морой все еще продолжались.

Мора в рамках консультаций в субботу ночью прибыл в Тегеран, чтобы встретиться с Багери Кани. Также по его просьбу состоятся другие встречи с иранскими властями.

Ранее министр иностранных дел Ирана в интервью телевидению отметил, что заместитель главы внешнеполитического ведомства Евросоюза (ЕС) прибудет в Тегеран в течение часа для дальнейшей проработки последних результатов переговоров. "Мы близки к точке соглашения, но еще осталось ряд важных нерешенных вопросов, отметил он.

Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель также заявил, что Иран и мировые державы очень близки к соглашению о возобновлении ядерной сделки.