Тегеран близок к заключению соглашения, заявил Амир Абдоллахиян

Министр иностранных дел в интервью гостелевидению отметил, что заместитель главы внешнеполитического ведомства Евросоюза (ЕС) прибудет в Тегеран в течение часа для дальнейшей проработки последних результатов переговоров. Каким бы ни было новое соглашение, оно не будет выходить за рамки соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) от 2015 года. «Мы наметились значительный прогресс в области отмены санкций», подчеркнул он.

Американцы хотели прямых переговоров с Ираном

«Вашингтон заявил, что хочет прямых переговоров, чтобы продемонстрировать добрую волю президента США Джо Байдена», — сообщил глава иранского МИД. Если США хотят продемонстрировать свою добрую волю, они должны снять санкции с Ирана, заявил он.

Исключение КСИР из санкционных списков США – один из основных пунктов

Прогрессу на переговорах мешают чрезмерные требования со стороны Вашингтона, рассказал Абдоллахиян. Одним из ключевых пунктов является исключение иранских физических и юридических лиц, включая Корпус стражей исламской революции (КСИР), из санкционных списков США.

Иран достиг взаимопонимания со странами «евротройки» по тексту соглашения

«Если США на переговорах придерживаются реалистичного подхода, можно достичь соглашения. Мы и страны «евротройки» достигли взаимопонимания по тексту соглашения. Наш текст просто нуждается в окончательной поправке», добавил он.

Амир Абдоллахиян пояснил, что Иран не будет ждать ни одной стороны, и все участники переговоров должны поддерживать соглашения. Китай и Россия выступают за соглашение.



