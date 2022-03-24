МИД Ирана: если США будут действовать реалистично, соглашение по СВПД может быть достигнуто

"Мы с господином Бу Хабибом обсудили переговоры в Вене (по иранской ядерной сделке — ред.). Мы считаем, что американская сторона должна выбрать реалистичный, правильный подход вместо того, чтобы играть со временем, играть словами и тратить время попусту", сказал Амир Абдоллахиян на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Ливана Абдуллой Бу Хабибом.

"Мы готовы к хорошему, прочному и прочному соглашению; Но не ценой пересечения красных линий Ирана", отметил глава иранской дипломатии.

По его словам, достижение соглашение по иранской ядерной сделке пойдет на пользу всех стран региона. "Что касается снятия санкций, то мы все еще близки к конечной точке", указал министр.

Амир Абдоллахиян также сообщил, что с ливанским коллегой обсудили развитие событий в регионе, в том числе ирано-саудовские переговоры. "Мы приветствуем нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Ираном", отметил он.

Министр иностранных дел Ирана также заявил о готовности иранской стороны построить в Ливане две электростанции на 1000 МВт.