Представители Ирана и России в Вене обсудили ситуацию вокруг СВПД

"Сегодня состоялась встреча с исполняющим обязанности Постоянного представителя Ирана в Вене Резой Гаеби по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе", написал Ульянов в своем Twitter.
Восьмой раунд переговоров по восстановлению СВПД и отмене санкций против Ирана начался 27 декабря 2021 года в Вене. 11 марта переговоры приостановлены по предложению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Делегации вернулись в свои столицы для консультации о дальнейших действиях.
23 марта глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан Амир Абдоллахян заявил, что Иран и мировые державы как никогда близки к возобновлению ядерной сделки.
"Если США будут действовать прагматично, мы готовы к тому, чтобы министры иностранных дел стран, входящих в совместную комиссию по ядерной сделке, собрались в Вене для окончательной доработки соглашения", — сказал Амир Абдоллахиян на пресс-конференции вместе со своим сирийским коллегой Фейсалом Мекдадом. — "Мы считаем, что сегодня мы ближе к соглашению в Вене, чем когда-либо прежде".
Тегеран, 24 марта. ИРНА — Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов и исполняющий обязанности Постоянного представителя Ирана в Вене Реза Гаеби обсудил ситуацию вокруг иранской ядерной сделке.
"Сегодня состоялась встреча с исполняющим обязанности Постоянного представителя Ирана в Вене Резой Гаеби по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе", написал Ульянов в своем Twitter.
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