Боррель: ядерное соглашение между Ираном и и мировыми державами очень близко

Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в субботу в ходе выступления на международной конференции Doha Forum.

Кроме того, координатор переговоров по иранской ядерной сделке, политдиректор дипслужбы ЕС Энрике Мора прибудет в Тегеран в субботу вечером, а в воскресенье обсудит с замглавы иранского МИД нерешенные вопросы по ядерной сделке.

В ходе недавнего телефонного разговора с нашим главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллхаияном Боррелль заявил, что Европейский союз поддерживает требование Ирана об экономических гарантиях со стороны США.

Боррель добавил, что Иран выдвинул на переговорах инициативы в интересах собственного народа, и достижение соглашения требует, чтобы западные страны отреагировали на эти инициативы серьезными намерениями.

Ранее министр иностранных дел Ирана заявил, что ядерная сделка может быть достигнута в краткосрочной перспективе, если Соединенные Штаты будут будут действовать прагматично.