В Белом Доме заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделке

"За последние несколько недель мы добились прогресса. Остались еще некоторые вопросы", — сказал Салливан журналистам на борту Air Force One, когда президент США Джо Байден летел в Брюссель.

Он добавил, что "неясно, будет ли это завершено или нет", но союзники пытаются использовать дипломатию, чтобы положить иранскую ядерную программу «в ящик».

22 марта Государственный департамент США заявил, что возвращение к сделке не является ни определенным, ни неизбежным.

23 марта глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан Амир Абдоллахян заявил, что Иран и мировые державы как никогда близки к возобновлению ядерной сделки.

"Если США будут действовать прагматично, мы готовы к тому, чтобы министры иностранных дел стран, входящих в совместную комиссию по ядерной сделке, собрались в Вене для окончательной доработки соглашения", — сказал Амир Абдоллахиян на пресс-конференции вместе со своим сирийским коллегой Фейсалом Мекдадом. — "Мы считаем, что сегодня мы ближе к соглашению в Вене, чем когда-либо прежде".