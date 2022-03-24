24 мар. 2022 г., 15:21
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В Белом Доме заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделке

В Белом Доме заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделке

Тегеран, 24 марта. ИРНА — США и их союзники добились прогресса на переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана дейсвтий (СВПД) по иранской ядерной прогармме, но проблемы остаются. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

"За последние несколько недель мы добились прогресса. Остались еще некоторые вопросы", — сказал Салливан журналистам на борту Air Force One, когда президент США Джо Байден летел в Брюссель.

Он добавил, что "неясно, будет ли это завершено или нет", но союзники пытаются использовать дипломатию, чтобы положить иранскую ядерную программу «в ящик».

22 марта Государственный департамент США заявил, что возвращение к сделке не является ни определенным, ни неизбежным.

23 марта глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан Амир Абдоллахян заявил, что Иран и мировые державы как никогда близки к возобновлению ядерной сделки.

"Если США будут действовать прагматично, мы готовы к тому, чтобы министры иностранных дел стран, входящих в совместную комиссию по ядерной сделке, собрались в Вене для окончательной доработки соглашения", — сказал Амир Абдоллахиян на пресс-конференции вместе со своим сирийским коллегой Фейсалом Мекдадом. — "Мы считаем, что сегодня мы ближе к соглашению в Вене, чем когда-либо прежде".

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