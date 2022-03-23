Решение Трампа выйти из СВПД ухудшило положение США по отношению к Ирану, заявил Крис Мерфи

«Почти все республиканцы поддержали решение Трампа в 2018 году выйти из соглашения и вновь ввести волну сокрушительных санкций в рамках так называемой кампании максимального давления», - сказал он.

«Все утверждают, что не хотят, чтобы у Ирана было ядерное оружие. Но если у вас нет дипломатии, как вы планируете помешать им обзавестись ядерным оружием?” - сказал он. «Я думаю, что было ошибкой отказаться от предыдущего соглашения, потому что, судя по всему, сейчас мы находимся в гораздо более сложном положении, чем когда у нас было соглашение», - заключил он.

18 мая 2018 Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из Совместного всеобъемлющего план действий (СВПД).

При этом он восстановил все санкции, снятые или приостановленные в соответствии с СВПД.

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