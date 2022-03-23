Министр иностранных дел Ирана заявил о возможной договоренности в Вене

Амир Абдоллахиян, находящийся с визитом в Дамаске, сделал это заявление на совместной пресс-конференции со своим сирийским коллегой Фейсалом Мекдадом.

«Если США будут реалистично относиться к вопросу, тогда мы готовы заключить соглашение на уровне министров иностранных дел», - сказал он.

«Мы близки к договорённости, чем когда либо раньше. Мы уже предоставляли США свои предложения через Координатора ЕС», - добавил он.

Как отметил министр, «мы откровенно объявили, что мы не перейдем наши красные линии».

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