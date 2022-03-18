На переговорах в Вене Иран готов к любому сценарию

"Нынешние переговоры в Вене потенциально могут привести к положительным экономическим результатам для Ирана, в частности в банковском секторе и валютном обмене. Мы готовы к любому сценарию — пессимистическому или иному", считает иранский министр.

В Иране санкции, колебания валютных курсов и высокие темпы инфляции привели к ухудшению экономических показателей и отрицательным темпам роста в последние годы. Другие неблагоприятные потрясения, такие как пандемия Covid-19 и стихийные бедствия, еще больше усилили финансовое давление. Следовательно, бюджет рос быстрее инфляции — в 2021 году он был примерно в три раза больше, чем в 2019 году.

Я пока не знаю, каков будет исход нынешних ядерных переговоров между Ираном и «4+1» в Вене. Тем не менее, мы должны осторожно подходить к нашему следующему бюджету, чтобы не расстраивать управление экономикой.

Стратегия нашего правительства заключалась сначала в стабилизации экономики, а затем в стимулировании инклюзивного роста. За последние несколько месяцев часть первой цели была достигнута, а разбивка по пунктам ежемесячно снижалась (с 3,8% до 1,6%). Структура бюджета на 2022 год, который начинается с иранского нового года 21 марта, должна продолжить эту стратегию.

Учитывая нынешние связанные с санкциями препятствия для экспорта сырой нефти, стратегия предыдущего правительства по финансированию растущего бюджетного дефицита увеличила нашу зависимость от рынка облигаций.

Погашение и урегулирование этих долгов является обязанностью новой администрации. Мы также пытались за семь месяцев продать больше нефти (+40%) в рамках существующих ограничений и увеличить налоговые поступления.

Недавний рост бюджета Ирана был прямым результатом увеличения текущих расходов правительства, в то время как его инвестиции в различные сектора сократились. Это, наряду с широко распространенной неопределенностью в отношении экономики страны из-за пандемии, также привело к сокращению инвестиций частного сектора. Это, в свою очередь, привело к отрицательным чистым инвестициям в последние годы, что серьезно подорвало будущее производство и благосостояние домохозяйств.

На этом фоне и в ответ на растущее неравенство новое правительство стремилось изменить курс фискальной политики. Наша цель – способствовать экономическому росту, ценовой стабильности и инклюзивному росту. Мы также стремимся к институциональным реформам для улучшения финансовой дисциплины и сокращения расходов.

Таким образом, наш бюджет на 2022 год, который уже одобрен парламентом, включает в себя ряд структурных реформ. Мы снизим ставки корпоративного налога на 5 процентов и уменьшим нашу зависимость от облигаций. Мы надеемся сократить дефицит бюджета за счет повышения заработной платы государственных служащих темпами ниже уровня инфляции. Мы также прогнозируем увеличение доходов от экспорта нефти.

Новый бюджет Ирана призван способствовать справедливому росту, в том числе за счет увеличения государственных инвестиций. Государственный сектор должен играть более активную роль в инвестировании в физический капитал. Приобретение основных средств сократилось с 24% в 2012 году до 14% в 2021 году, но в новом бюджете доля кредитов на приобретение основных средств увеличилась на 4%. Это важный шаг в укреплении государственных инвестиций.

Мы также хотим сократить рост текущих расходов. В бюджете на 2021 год этот показатель составлял около 60%. В новом законопроекте этот показатель был снижен до 38%.

Наконец, мы планируем увеличить налоговые поступления. Несмотря на снижение ставок корпоративного налога, правительство увеличило свою зависимость от устойчивых налоговых поступлений, а не от нефти. Это стало возможным благодаря существенным реформам налоговой системы, а также повышению финансовой прозрачности для сокращения уклонения от уплаты налогов и введению налога на прирост капитала.

Наши модели предполагают, что новый бюджет Ирана приведет к положительным среднесрочным результатам в таких переменных, как объем производства, инвестиции, занятость и инфляция. Ожидается, что подход, принятый в бюджете на 2021 год, значительно снизит инфляцию в ближайшие три года. Более того, общий объем инвестиций и объем производства несырьевой продукции будут расти более быстрыми темпами.

Излишне говорить, что правительство намерено держать денежную массу и денежную базу под жестким контролем. Для этого потребуются серьезные реформы в банковском секторе, а также в областях, не входящих в государственный бюджет (таких как пенсионные фонды, фонд национального благосостояния и так далее). Нынешние переговоры в Вене потенциально могут привести к положительным экономическим результатам для Ирана, особенно в банковском секторе и валютном обмене. Мы готовы к любому сценарию — пессимистическому или иному.