Лидер выразил удовольствие ходом ядерных переговоров в Вене

Аятолла Али Хаменеи сегодня провел встречу с чиновниками страны.

«В своих планах никак не ждите результаты ядерных переговоров в Вене и продолжайте работать. Путь всякие результаты переговоров, включая положительные, полуположительные или негативные, не воздействуют на вашу работу», - заявил он.

«Касательно переговоров могу сказать, что все на правильном пути и переговорная команда сдержит в курсе событий президента, генсекретаря национальной безопасности и других должностных лиц, так они принимают решения и идут впредь. Наша переговорная команда также до этого этапа сопротивлялась бесчинствам другой стороны и дай Бог это продолжится», - добавил он.

«Подвергать критике работу чиновников также по сути нормальным считается, зато это должно быть с оптимистичным взглядом и без злоупотребления. Нельзя подозревать того, кто находится в центре поля боя и на передовой. Конечно об этом я говорил в сроках всех предыдущих правительств. В нашем деле, другая сторона не выполнила свои обязательства и в результате они пришли в тупик, а не мы», - заключил он.