Иран: камеры в Натанзе недоступны для МАГАТЭ

«Настоящий доклад является последним техническим докладом генерального директора агентства о мониторинге выполнения ядерного соглашения в соответствии с международной резолюцией 2231, в котором члены МАГАТЭ информируются о последних событиях, а также о новой технической информации, связанной с ядерной деятельностью Ирана», - заявил он.

По его словам, «как указано в этом докладе, раньше было объявлено, что Иран 4 апреля проинформировал МАГАТЭ о том, что оборудование для изготовления центрифуг были перевезены из Караджа близ Тегерана в Натанз в центральной части Ирана».

Как пояснил Гаеби, в тот же день инспекторы МАГАТЭ проверили оборудование и подтвердили, что оно деактивированы.

«12 апреля агентство завершило установку своих камер наблюдения и оборудование было вскрыто в тот же день. В тот же день Иран проинформировал МАГАТЭ о том, что это оборудование использовалось для изготовления вращающихся труб и сильфонов для центрифуг, а 13 апреля Иран проинформировал агентство о том, что это оборудование было введено в эксплуатацию в тот же день на этом новом месте и вступило в эксплуатацию», - отметил он.

При этом Гаеби подчеркнул, что МАГАТЭ больше не может каким-либо образом получить доступ к информации, хранящейся в памяти установленных камер, до тех пор, пока Иран снова не вернется к выполнению ядерного соглашения.