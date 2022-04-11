Нужна ли Ирану атомная энергетика?

Один из вопросов, который может возникнуть у обычного народа Ирана, заключается в том, в чем необходимость приобретения ядерной энергетики, и является ли рационально оправданным настойчивое стремление к приобретению этой технологии, несмотря на высокие затраты и внешнее давление?

Из-за глобального энергетического кризиса, вызванного ростом цен на энергоносители и нестабильностью на рынке нефти и газа, беспрецедентный рост спроса на энергию заставил страны активно конкурировать за энергию, необходимую им для поддержания своей безопасности и ресурсов.

Кроме того, поскольку запасы ископаемого топлива заканчиваются, необходимо искать альтернативу. Наличие ядерных технических знаний, помимо самодостаточности в области энергоснабжения за счет ядерного топлива, приведет к достижениям в других науках и технологиях и повысит позиции Ирана на будущем рынке энергетики и безопасности.

Накануне саммита в Глазго в прошлом году (2021 г.) генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подчеркнул важность ядерной энергетики в экономике и разрешении энергетического кризиса в будущем. Он также указал на важную роль ядерной энергетики в обеспечении глобальной безопасности и стабильности, и преимущество этого вида энергетики.

"Спустя десятилетие после катастрофы на Фукусиме (Авария на АЭС Фукусима-1) в мире было предпринято много усилий для обеспечения безопасности, но наша проблема не в ядерных центрах, а в несоблюдении правил, которые могут быть проблематичными", сказал глава МАГАТЭ.

Касаясь катастроф на Фукусиме и Чернобыле, он подчеркнул, что эти трагические события произошли из-за халатности или несоблюдения закона.

Авария на АЭС Фукусима-1 — радиационная авария максимального, 7-го уровня по Международной шкале ядерных событий (INES), начавшаяся в пятницу 11 марта 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. Эксперты считают аварию крупнейшей ядерной катастрофой после аварии на Чернобыльской АЭС и причисляют ее к самой крупной ядерной катастрофе в мире по сложности, так как все реакторы на АЭС Фукусиме взорвались один за другим, причинив значительный ущерб.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС — разрушение реактора четвёртого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной около города Припять. Разрушение носило взрывной характер, реактор был полностью разрушен, а в окружающую среду выброшено большое количество радиоактивных веществ.

Ядерная энергетика — надежная и чистая

С экологической точки зрения рост концентрации парниковых газов из-за деятельности человека и использования ископаемого топлива вызывает растущую озабоченность по поводу глобального потепления. Кроме того, эксперты постоянно предупреждают об опасностях глобального потепления.

Глобальным потеплением называют явление, которое привело к повышению средней температуры земли и поверхности океанов. В отчетах указывается, что только с 1990 по 2007 год было зарегистрировано 10 самых теплых лет в мире, что является самым высоким уровнем за 150 лет. Среди причин этого явления — теория о влиянии парниковых газов в атмосферу Земли, к которым относятся водяной пар, углекислый газ, метан, монооксид азота и озон. Промышленная деятельность, кажется, очень эффективно создала эту проблему и способствовала глобальному потеплению. Без парниковых газов средняя температура Земли будет в среднем минус 18 градусов.

"Учитывая, что мы находимся в эпицентре изменения климата, согласно Парижскому соглашению, все страны должны работать над снижением температуры Земли до 1,5-2 градусов (температуры до индустриализации). Без ядерной энергетики это невозможно, потому что это сводит к нулю воздействие парниковых газов", сказал Гросси в интервью аргентинскому изданию La Nation.

Гросси отметил, что для достижения этой цели к 2050 году мы не можем исключить из наших уравнений атомную энергию.

В США на долю ядерной энергетики (100 ядерных энергоблоков) приходится. 20 процентов всего энергоснабжения страны. В настоящее время по всему миру около 440 действующих атомных электростанций. В 30 странах мира они вырабатывают около 10% от всей потребляемой электроэнергии. Этот вид энергетики получает все большее распространение. В Аргентине за последние 60 лет действуют три электростанции, которые обеспечивают около 10% электроэнергии страны.

Проблемы возобновляемых источников энергии

В последние годы использование возобновляемых источников энергии для борьбы с глобальным потеплением привлекло внимание правительств и средств массовой информации; гидроэнергия, энергия ветра, солнечная энергия, геотермальная энергия были предложены в качестве альтернативы ископаемому топливу.

Однако эти источники энергии не везде в мире эксплуатируемы и ненадежны из-за сильной зависимости от атмосферных факторов. Если по какой-то причине количество солнечного света уменьшается, может быть обеспечено недостаточное количество электроэнергии. Или, если дует меньше ветра, количество вырабатываемой электроэнергии уменьшится.

Помимо нестабильности возобновляемой энергетики, на практике наблюдается, что процессы энергоснабжения за счет так называемой чистой энергии производят больше углекислого газа, чем при получении за счет атомной энергии. Проблема, которая ставит под сомнение их чистоту. В процессе производства солнечных батарей и ветряных турбин выбрасывается большое количество углекислого газа, что в конечном итоге увеличивает соотношение производства углекислого газа на этих заводах к производству атомной электростанции.

Ядерная энергия намного чище, чем другие энергии, вопреки заявлениям антиядерных движений по всему миру.

Хотя производство ядерной энергетики, как и другие виды энергетики, приводит к образованию отходов, ядерные отходы являются контролируемыми. В отличие от электростанций, работающих на ископаемом топливе, которые выбрасывают в атмосферу дым от сжигания топлива, когда на атомной электростанции заканчивается топливо, ее ядерные отходы удаляются из реактора во время работы и где-то хранятся. При этом радиоактивный материал не попадает в природу.

Другими словами, ядерная энергетика в настоящее время является самым чистым источником, который мы знаем. Но из-за опасений по поводу ядерных катастроф в течение многих лет предпринимались усилия по устранению этой энергии. Однако, возможно, человечеству пора еще раз взглянуть на ядерную энергетику.

Преимущества атомной энергетики

За последние полвека благодаря усилиям ученых всего мира эта технология сыграла важную роль в развитии промышленности, сельского хозяйства, медицины и других областей.

Помимо производства чистой энергетики, ядерные технологии помогают улучшить медицинскую диагностику, лечить болезни человека, улучшать питание людей, заботиться о домашних животных, развивать водные ресурсы, искоренять исчезающих животных, повышать производительность сельского хозяйства, усиливать контроль качества в промышленности, продвигать науку об окружающей среде и, одним словом, приносить процветание и счастье в жизнь человека.

Применение ядерной энергии выходит далеко за рамки производства электроэнергии, лечения таких заболеваний, как рак и производства радиофармацевтических препаратов, доступа к ресурсам пресной воды, развития сельского хозяйства и т. д., и охватывает многие научные и промышленные области.

В дополнение к очень значительным экономическим выгодам, энергоснабжению, медицине, науке, окружающей среде и т. д., которые связаны с использованием ядерной энергетики, ядерные технологии, даже в их мирных масштабах, играют неоспоримую роль с точки зрения безопасности в международной системе.

По мнению экспертов, в стратегическом подходе стран существует термин «технополитика» в отношении безопасности ядерной энергетики, согласно которому страны не будут подвергаться внешним угрозам в той мере, в какой они извлекут выгоду из различных аспектов ядерной энергетики и будут иметь больше безопасности.

Мирная ядерная программа Ирана

Мирная ядерная программа Ирана, начавшаяся в 1950 году, приобрела серьезных характер после вступления Ирана в Международное агентство по атомной энергии в 1958 году и подписания Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 1968 году.

Однако появление предвзятых противоречивых новостей о ядерной деятельности Ирана стала предлогом для введения США и Европейским Союзом широких санкций против Ирана, несмотря на полное сотрудничество Ирана с международными институтами, включая МАГАТЭ, и несмотря на многолетнюю ядерную сделку (СВПД). Санкции по-прежнему основаны на безосновательных утверждениях о создании Ираном ядерного оружия.

В то же время Иран всегда подчеркивал мирный характер своей ядерной программы для производства электроэнергии и медицинских достижений. Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи неоднократно подчеркивал, в том числе в недавнем выступлении перед Ассамблеей экспертов (23 февраля): "Что мешает Исламской Республике создать ядерное оружие, так это исламская мысль и принципы, запрещающие создание любого оружия, будь то ядерное или химическое, которое убивает простых людей".

9 апреля по случаю Национального дня ядерных технологий в Иране президент Эбрахим Раиси посетил выставку Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), где он представил 9 новых ядерных достижений иранских ученых.

"Наши знания и технологии в ядерной области необратимы. Ядерные исследования Ирана в мирных целях не будут зависеть от требований или точек зрения других государств. Иран продолжит развивать свою ядерную программу", сказал 9 апреля президент Ирана на церемонии, посвященной национальному дню ядерных технологий.

Среди достижений, представленных на этой выставке: 3 достижения в области радиофармпрепаратов, 2 достижения в области плазмы и 4 достижения в области промышленности, лазеров, систем управления и фотографии.

Организация по атомной энергии также объявила во время выставки о своих трех стратегических планах по выработке 10 тыс. МВт ядерной электроэнергии, расширению использования радиации и строительстве АЭС с энергоблокоммощностью 360 МВт в провинции Хузестан.

Кроме того, представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди назвал атомную промышленностью нуждой страны.

"Давайте не будем забывать, что создание атомных электростанций - это не фантазия, а неотъемлемая и необходимая часть потребностей страны. Потому что после нескольких лет рекламирования производства энергии из возобновляемых источников европейские страны теперь сами пришли к тому, что неизбежно строительство атомных электростанций", сказал он.