Иран: Создание атомной электростанции является потребностью страны

«Давайте не будем забывать, что создание атомных электростанций - это не фантазия, а неотъемлемая и необходимая часть потребностей страны. Потому что после нескольких лет рекламирования производства энергии из возобновляемых источников европейские страны теперь сами пришли к тому, что неизбежно строительство атомных электростанций», - заявил он в заметке по случаю Национального дня ядерных технологий в Иране.