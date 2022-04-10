Иран: Создание атомной электростанции является потребностью страны

«Давайте не будем забывать, что создание атомных электростанций - это не фантазия, а неотъемлемая и необходимая часть потребностей страны. Потому что после нескольких лет рекламирования производства энергии из возобновляемых источников европейские страны теперь сами пришли к тому, что неизбежно строительство атомных электростанций», - заявил он в заметке по случаю Национального дня ядерных технологий в Иране.
Тегеран, 10 апреля, ИРНА – Заместитель спикера иранского парламента по международным делам и представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди назвал атомную промышленностью нуждой страны.
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