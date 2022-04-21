Великобритания заинтересована в развитии экономических отношений с Ираном

Об этом заявил представитель Бориса Джонсона (попросил не называть его имени) в ответ на вопрос корреспондента ИРНА о том, что "каковы перспективы британского правительства по нормализации торгово-экономических отношений с Ираном после погашения старого долга перед Тегераном на сумму 400 миллионов фунтов?".
По его словам, Лондон стремится к конструктивным отношениям с иранским правительством. " Лондон добивается достижения окончательного соглашения (на переговорах) в Вене, чтобы мы могли укрепить свои экономические связи с Ираном", указал он, отметив, что санкции являются серьезным препятствием на пути к развитию торгово-экономических отношений между двумя странами.
"Наша позиция и вообще позиция британских переговорщиков в целом состоит в том, что мы подошли к концу переговоров в Вене, и что на столе переговоров лежит хорошее соглашение", сказал он, комментируя ситуацию вокруг иранской ядерной сделке на переговорах в Вене.
Он выразил надежду, что эта возможность может быть использована для возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.
Восьмой раунд переговоров по восстановлению СВПД и отмене санкций против Ирана начался 27 декабря 2021 года в Вене. 11 марта переговоры были приостановлены по предложению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Делегации вернулись в свои столицы для консультации о дальнейших действиях.
Лондон, 21 апреля. ИРНА — Представитель премьер-министр Великобритании заявил, что Лондон добивается достижения окончательного соглашения на переговорах по иранской ядерной сделке в Вене о расширении экономических связей с Ираном, добивающимся отмены санкций, чтобы после снятия санкций сможет развивать свои экономические отношения с Тегераном.
Об этом заявил представитель Бориса Джонсона (попросил не называть его имени) в ответ на вопрос корреспондента ИРНА о том, что "каковы перспективы британского правительства по нормализации торгово-экономических отношений с Ираном после погашения старого долга перед Тегераном на сумму 400 миллионов фунтов?".
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