Иран призвал ООН объяснить негативные последствия санкций

В своем заявлении перед 43-й сессией Комитета по информации в Нью-Йорке иранский дипломат заявил, что жесткие ограничения на валютные средства "являются серьезным нарушением международного права, международного гуманитарного права и Устава ООН".

"В связи с этим мы призываем Департамент продолжать свои усилия по повышению осведомленности и распространению информации о негативном воздействии односторонних принудительных мер на пострадавшие страны и их мирное население", подчеркнул он.

Кроме того, Тахт-Раванчи сказал, что эти меры "серьезно ставят под угрозу экономический рост целевых стран" и препятствуют легкому доступу к "основным медицинским товарам и потребностям".

По словам иранского постпреда, различия в использовании информационных и коммуникационных технологий неизмеримо увеличили существующий разрыв между развитыми и развивающимися странами в области общественной информации и коммуникационных технологий.

Он также отметил, что Иран решительно осужжает неправомерного использования технологий, в частности, путем распространения некоторыми странами ложной информации и дезинформации против развивающихся стран, включая Иран.

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