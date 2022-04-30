Иран подверг критике политизацию дела о химическом оружии Сирии

На заседании Совета Безопасности в пятницу 29 апреля по Сирии Эршади заявила, что Иран в качестве жертвы химического оружия осуждает их применение любым образом.

Она также подчеркнула, что Сирия выполняла свои обязательства по Конвенции и показала на практике свое стремление работать с Техническим секретариатом организации по запрещению химического оружия.

«Вопреки этому, вызывает разочарование тот факт, что некоторые страны-члены политизировали дело о химическом оружии Сирии и не позволили Организацию по запрещению химического оружия признать выполнение Сирией своих обязательств, что могло бы привести к конструктивным сотрудничествам», - заключила она.

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