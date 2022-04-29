29 апр. 2022 г., 19:14
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Россия и Иран сотрудничают, несмотря на ситуацию в мире, заявил посол

Россия и Иран сотрудничают, несмотря на ситуацию в мире, заявил посол

Тегеран, 29 апреля. ИРНА — Москва и Тегеран продолжают сотрудничество в сфере продовольствия, несмотря на ситуацию вокруг Украины, сообщил РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.

"Несмотря на новые условия, мы с Россией совместно работаем, наши усилия сконцентрированы на том, чтобы сотрудничество продолжалось в рамках (добро)соседства", - сказал посол.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН и Всемирная торговая организация (ВТО) призвали мировое сообщество принять срочные меры по обеспечению продовольственной безопасности в свете событий на Украине, заявив, что резкое повышение цен на базовые продукты питания и перебои с поставками товаров "ввергают в нищету миллионы людей".

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