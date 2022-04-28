Гегемония доллара в контексте украинской войны

Война на Украине ведется на двух фронтах, а именно экономической и военной. Западные страны во главе с США помимо отправки военной помощи Украине используют свою финансовую систему, чтобы давить на Россию.

Санкции против России в настоящее время охватывают широкий круг экономики РФ. Отключение основных банков России от межбанковской системы обмена транзакциями «SWIFT» и блокировка активов Центрального банка России на сумму 630 миллиардов долларов в валютных резервах этой страны, является одним из самых важных решений против России в этой связи.

Конечно санкции показали свои последствия в начале их введения, но в долгосрочном периоде их негативные последствия будут более видны в экономике России. Например, Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в прошлом месяце объявила об инфляции в России на 17.3 процента, что является самым высоким за послание 20 лет.

Санкции при этом в первые дни привели к резкому падению стоимости рубля перед долларом. 4 марта 2021 года российский рубль достиг своего самого низкого уровня. Конечно, рубль уже укрепился в результате политики российского правительства, включая резкое повышение процентной ставки центрального банка. Однако, некоторые экономисты предупреждают, что укрепление рубля является искусственным и условия могут измениться в любой момент.

Противостояние России в введение санкций против нее, как 11-я по величине экономика в мире, сильно отличается от маленьких стран с небольшой экономикой. Это означает, что последствия введения санкций могут и вернуться на Запад. Растущие мировые цены на нефть, нехватка фосфатов для химических удобрений и никеля, необходимого для аккумуляторов электромобилей, становятся лишь одними из краткосрочных последствий противостояния России. Кроме того, Россия и Украина являются поставщиками почти 30 процентов мировой пшеницы.

Дефицит таких товаров на рынке, может быть, приведет к инфляции в Европе и США. Именно в этой связи Международный валютный фонд снизил свои ожидания относительно экономического роста в мире из-за войны на Украине. Кажется, Джо Байден также из-за этого отказался от экологических планов своей администрации и приказал увеличить добычу нефти и газа.

Доллар в настоящее время является основой мировой экономики и главной валютой в международных обменах. Однако, США в последние годы злоупотребили и использует доллар как оружие против других стран. Другими словами, США и западные страны считают себя законными владельцами этой международной экономической системы и поставили доступ других стран к международной финансовой системе в зависимость от согласования с общей политикой Запада.

В 21-м веке западные страны более жестко использовали рычаг санкций против других стран. Они стремились подвергать санкциям население и экономику стран. Но, все равно такой подход в мировой финансовой системе нанес ущерб Западу и в настоящее время встречаем, что этот процесс ускоряется.

После того, как США ввели санкции против других стран, особенно Ирана, эксперты заявили, что чрезмерное применение санкций может привести к подрыву нынешнего финансового порядка в мире и особенно гегемонию доллара.

Следует отметить, что бизнесмены в Азии пользуются западной финансовой системой не по тому, что, она возникла в Западе, а по тому, что эта система лёгкая и эффективная.

Но, впервые эта система потеряла свою эффективность, особенно после того, как США ввели новые крупномасштабные санкций против Ирана. Так, многие поверяли доверие к этой сети.

По такой причине такие страны, как Россия и Китай придумали замену этой системой. Именно с этой целью в последние годы были запущены в Китае и России системы обмена транзакциями, заменяющие SWIFT.

В 2015 году Китай запустил свою систему переводом платежей под названием Сертифицированный институт закупок и снабжения (CIPS). Сертифицированный институт закупок и снабжения (CIPS), до 8 октября 2014 года «Чартерный институт закупок и поставок» - это глобальная профессиональная организация со штаб-квартирой в Соединенном Королевстве, работающая в сфере закупок и снабжения. С целью «ведущего качества в закупках и поставках» он нацелен на продвижение передовой практики и предоставляет услуги на благо сообщества закупщиков из 118 000 членов.

За это время Россия также запустила СПФС. Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России — российская межбанковская система передачи финансовой информации и совершения платежей, функционирующая на базе информационно-телекоммуникационной системы мегарегулятора. По состоянию на середину 2018 года пользователями СПФС являлись более 400 организаций — в основном, российских банков (представлены почти все регионы России). Таким образом, количество российских пользователей СПФС превысило число российских участников SWIFT.

Интересно, что даже союзники США, а именно ЕС, при Дональде Трампе после введения многочисленных санкций против Ирана попытались придумать себе другой путь в сфере введения санкций. При этом, они придумали такие механизмы, как “INSTEX”.

После вторжения России на Украину и введения санкций против России в мире сложилась такое представление, что даже мировые державы могут попасть в санкционный список. Другие страны мира сейчас боятся не пережить опыт России.

Многие страны по этой причине ищут выходы из такого тупика. Одни из вариантов – использование местной валюты. Сейчас Китай и Россия пытаются заменить доллар на свои валюты.

Появление криптовалют - это еще один механизм, который рискует перейти к альтернативным платежным системам в условиях гегемонии доллара. Доктор экономических наук и почетный член Кубинской академии наук Эрнесто Молина сказал: «Хотя криптовалюты намного моложе традиционных валют, культура их использования растет во всем мире».

По его словам, в настоящее время Европейский союз приступает к созданию цифрового евро. Центральный банк ЕС также рассматривает возможность использования юаня в качестве резервной валюты.

По сообщениям, за последние три месяца использование биткоина в России выросло. Испанская газета «El Economista» недавно написала, что США расширило использование цифровых активов, поскольку граждане рассматривают эти активы как способ не потерять покупательную способность и способ обойти принудительные меры.

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