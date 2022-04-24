Австрия выступила против вступления Украины в ЕС

"Помимо полноправного членства, соглашения об ассоциации и вступления в Европейскую экономическую зону необходимо разработать новую модель сотрудничества", — считает политик, призвав к большей гибкости.

Он также напомнил о Западных Балканах, преодолевших более длинный путь, чтобы получить статус кандидатов на вступление в ЕС.

Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении ей статуса страны-кандидата. В апреле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала украинскому лидеру конверт с опросником для начала переговоров по вступлению в организацию.

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