24 апр. 2022 г., 12:42
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Австрия выступила против вступления Украины в ЕС

Австрия выступила против вступления Украины в ЕС

Тегеран, 24 апреля, ИРНА. Киев и Брюссель должны найти способ выстраивать отношения, не подразумевающий полноправного членства Украины в Евросоюзе, пишет газета Heute со ссылкой на заявление министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга.

"Помимо полноправного членства, соглашения об ассоциации и вступления в Европейскую экономическую зону необходимо разработать новую модель сотрудничества", — считает политик, призвав к большей гибкости.

Он также напомнил о Западных Балканах, преодолевших более длинный путь, чтобы получить статус кандидатов на вступление в ЕС.

Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении ей статуса страны-кандидата. В апреле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала украинскому лидеру конверт с опросником для начала переговоров по вступлению в организацию.

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