Старший советник Верховного лидера: Война на украине уменьшила мощь НАТО

"Эта война уменьшила мощь США, НАТО и Европы, но пострадала и Россия, при этом наибольший урон России нанесён мировым общественным мнением и силе российской публичной дипломатии", сказал Сафави.

"Географические судьбы Украины и России переплетаются, и если бы американцам и НАТО удалось присоединить Украину к НАТО и разместить на Украине свои ракетные комплексы, ПВО и вооружение, Россия оказалась бы в серьезной опасности, поэтому ее взгляд на Украину основан на национальной безопасности", сказал Савафи, комментируя причины начала российско-украинской войны.

Он отметил, что санкции, введенные Западом против России, дорого обойдутся как России, так и самой западной стороне, в том числе США и Европе.

По его словам, у Тегерана откроются новые возможности, которыми нужно будет воспользоваться.

"Мы должны планировать и действовать со стратегическим и всесторонним мышлением в экономическом, политическом, культурном измерениях и в сфере безопасности, чтобы сделать Иран сильнее, используя региональные и глобальные возможности", подчеркнул старший советник лидера.