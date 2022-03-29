Трасс рассказала об условиях снятия санкций с России

Выступая в парламенте, она отметила: «Мы не должны просто остановит Путина на Украине. Мы должны обеспечить, чтобы какие-либо будущие переговоры не закончились продажей Украины или повторением ошибок прошлого». По её словам, президент России Владимир Путин не должен извлечь выгоду из вторжения в Украину. "Эти санкции должны быть сняты только при условии полного прекращения огня и вывода войск, а также обязательств о том, что агрессии больше не будет. Кроме того, существует возможность введения ответных санкций в случае дальнейшей агрессии в будущем. Это реальный рычаг, который, как мне кажется, может быть использован", — подчеркнула Трасс. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Украина не должна быть продана в мирных переговорах с Россией. "Мы помним непростое урегулирование 2014 года, которое не смогло предоставить Украине длительную безопасность. Путин просто вернулся за большим. Поэтому мы не можем позволить ему выиграть ужасную агрессию", заключила она. США и их союзники ввели против России несколько пакетов экономических и финансовых санкций после начала войны против Украины 24 февраля. Российское полномасштабное военное вторжение в Украину продолжается с утра 24 февраля. Российские войска наносят авиаудары по ключевым объектам военной и гражданской инфраструктуры, разрушая аэродромы, воинские части, нефтебазы, заправки, церкви, школы и больницы.