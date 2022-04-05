Стратегические запасы продовольствия Ирана находятся в удовлетворительном состоянии

"У нас нет проблем в вопросе продовольственной безопасности и снабжения страны средствами животноводства и товарами первой необходимости, и стратегические запасы продовольствия Ирана находятся в очент хорошем, удовлетворительном состоянии", отметил Садати-нежад в ответ на сообщения о том, что война на Украине и антироссийские санкции приведут к ухудшению глобальной продовольственной безопасности.
Тегеран, 5 марта. ИРНА — Министр сельскохозяйственного джихада Ирана Мохаммад Джавад Садати-нежад во вторник заявил, что стратегические запасы продовольствия Ирана находятся в очент хорошем, удовлетворительном состоянии.
Похожие новости
-
Война в Йемене привела эту страну к худшей гуманитарной катастрофе века
Тегеран, 24 марта. ИРНА — Разрушительная война и жестокая блокада арабской коалицией против…
-
Ввоз лекарств в Иран снизился на 91%
Тегеран, 11 октября. ИРНА — Глава Организации по контролю за производством лекарственных препаратов…
-
Между Ираном и Россией установят постоянное паромное сообщение через месяц
Тегеран, 11 августа. ИРНА — В сентябре 2020 года постоянное паромное сообщение установят между…
Your Comment