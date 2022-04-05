Стратегические запасы продовольствия Ирана находятся в удовлетворительном состоянии

"У нас нет проблем в вопросе продовольственной безопасности и снабжения страны средствами животноводства и товарами первой необходимости, и стратегические запасы продовольствия Ирана находятся в очент хорошем, удовлетворительном состоянии", отметил Садати-нежад в ответ на сообщения о том, что война на Украине и антироссийские санкции приведут к ухудшению глобальной продовольственной безопасности.