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Стратегические запасы продовольствия Ирана находятся в удовлетворительном состоянии

Стратегические запасы продовольствия Ирана находятся в удовлетворительном состоянии

Тегеран, 5 марта. ИРНА — Министр сельскохозяйственного джихада Ирана Мохаммад Джавад Садати-нежад во вторник заявил, что стратегические запасы продовольствия Ирана находятся в очент хорошем, удовлетворительном состоянии.

"У нас нет проблем в вопросе продовольственной безопасности и снабжения страны средствами животноводства и товарами первой необходимости, и стратегические запасы продовольствия Ирана находятся в очент хорошем, удовлетворительном состоянии", отметил Садати-нежад в ответ на сообщения о том, что война на Украине и антироссийские санкции приведут к ухудшению глобальной продовольственной безопасности.

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