11 авг. 2020 г., 19:46
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Между Ираном и Россией установят постоянное паромное сообщение через месяц

Между Ираном и Россией установят постоянное паромное сообщение через месяц

Тегеран, 11 августа. ИРНА — В сентябре 2020 года постоянное паромное сообщение установят между портами Ирана России через Каспийское море, сообщил член Совместной Российско-Иранской торговой палаты Джалил Джалалифар.

"Уже долгие годы из-за отсутствия морских судов-контейнеровозов в Каспийском море Ирану не удалось увеличить объемы поставок сельскохозяйственных и продовольственных товаров в Россию", сказал он.

По его словам, данный маршрут приведет к увеличению объема иранского экспорта в Россию.

Напомним, что в августе 2019 года республики Дагестан Владимир Васильев сообщил, что Иран планирует наладить паромное сообщение через Каспийское море с дагестанским Дербентом.

"Дербент, как притягивающий к себе магнит, манит Иран, очень сильно притягивает, и это будет работать. Они готовы наладить с нами рейсы, а мы пойдем навстречу - и все будет работать", сказал тогда Васильев, отвечая на вопрос о возможности паромного сообщения с Ираном.

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