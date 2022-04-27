Односторонние санкции ставят под угрозу экономический рост стран, заявила посол ИРИ

Она на заседании комиссии 55-й Комиссии по народонаселению и развитию заявила, что жесткие санкции препятствуют легкому доступу к основным медицинским услугам, тем самым подвергая опасности жизнь и здоровье граждан.

«Как представитель страны, народ которой подвергается самым жестоким и незаконным односторонним принудительным мерам, призываю к полной и немедленной отмене всех вышеупомянутых мер, чтобы обеспечить полное достижение экономических и социальных развития, а также позволить целевым странам эффективно восстановить свою экономику», отметила она.

По её словам, такой акт позволит странам, находящимся под санкциями, восстановить свою экономику и обеспечить благополучие своего народа в посткоронавирусных условиях.

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