Иран: Санкции против иранского народа являются преступлением против человечности

«Как заявил наш президент в своем выступлении на сессии ГА ООН, введение односторонних санкций против иранского народа, особенно санкций в отношении медикаментов и гуманитарных товаров, является преступным деянием наравне с преступлениями против человечности. Те, кто вводит санкции против стран, не должны оставаться безнаказанными за такие действия», — сказала Эршади, обращаясь к Комиссии ООН по социальному развитию.

«Исламская Республика Иран подчеркивает важность национальной политики и стратегий развития как подходящей почвы для решения национальных приоритетов и потребностей государств-членов», — сказала она.

«В этой связи Иран реализует свой «6-й пятилетний план национального развития» посредством укрепления экономики, основанной на знаниях, наряду с развитием передовых технологий в самых разных областях», — добавила она.

«Кроме того, была создана прочная правовая и законодательная база, обеспечивающая прочную основу для планирования, реализации и отслеживания национальных стратегий и политики в области развития, особенно в отношении искоренения бедности», — отметила она.

«До сих пор были достигнуты значительные успехи, несмотря на внешние вызовы, начиная от незаконных односторонних принудительных мер (UCM), включая санкции и пандемию COVID-19», — заявила она.

«В нынешних обстоятельствах правительство Ирана предоставило специальные финансовые пакеты, а также планы социальной и экономической реабилитации для бедных и людей, находящихся в уязвимом положении, наряду с мерами экономической поддержки, особенно для малого бизнеса», — сказала иранский дипломат.

«Тем временем программы лечения были предоставлены примерно 4 миллионам легальных и нелегальных афганских беженцев», — добавила Эршади.

Далее она сказала: «Система Организации Объединенных Наций и ее специализированные учреждения могут сыграть важную роль в обмене успешным опытом стран в реализации проектов экономической и социальной реабилитации после COVID, а также в мобилизации международных финансовых ресурсов для достижения желаемых национальных целей в эпоху после COVID».

«Пандемия COVID-19 влияет на повседневную жизнь каждого человека. Больше всего страдают женщины, дети, пожилые люди, медицинский персонал, беженцы, мигранты и люди, страдающие хроническими и редкими заболеваниями», — отметила она.

«На самом деле пандемия сделала негативные гуманитарные последствия односторонних санкций куда более очевидными и катастрофическими», — подчеркнула дипломат.

«Незаконные санкции затруднили доступ уязвимых слоев общества в затронутых странах, в том числе в моей стране, к основным медицинским товарам и потребностям, которые чрезвычайно затруднены, что поставило под угрозу жизнь и здоровье этих граждан», — сказала Эршади.

«Лекарства, предметы медицинского назначения и товары медицинского назначения подвергаются жестким ограничениям валютных ресурсов, даже для этих гуманитарных товаров», — добавила она.

«Эти незаконные действия напрямую повлияли на жизнь наиболее уязвимых граждан Ирана, включая женщин, детей и пациентов», — отметила она.

«Что еще более огорчает, так это тот факт, что в результате погибло много детей», — сказала Эршади.

«Как заявил наш президент в своем выступлении на сессии ГА ООН, введение односторонних санкций против иранского народа, особенно санкций в отношении лекарств и гуманитарных товаров, является преступным деянием наравне с преступлениями против человечности», — отметила она.

«Те, кто вводит санкции против стран, не должны оставаться безнаказанными за такие гнусные преступления», — сказала иранский дипломат.

«Ухудшение экономической ситуации в результате незаконных санкций серьезно влияет на реализацию экономических и трудовых прав, что в долгосрочной перспективе приведет к росту бедности и будет препятствовать достижению целей устойчивого развития», — отметила она.

«Как представитель страны, народ которой подвергается самой жестокой форме экономического терроризма и незаконным односторонним принудительным мерам со стороны Соединенных Штатов, я призываю к полной и немедленной отмене всех односторонних принудительных мер, включая санкции, с целью обеспечения полного достижения экономического и социального развития и дать возможность целевым странам восстановить свою экономику, гарантируя при этом благополучие своего народа после пандемии», - сказала она.