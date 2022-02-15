Багери встретился с министром иностранных дел Австрии в кулуарах переговоров в Вене

На встрече также присутствовал посол Исламской Республики Иран в Австрии Аббас Багерпур. Он написал в Твиттере, что стороны обсудили вопросы двусторонних отношений и процесс переговоров в Вене.

Багерпур назвал встречу плодотворной и добавил, что на встрече «были подчеркнуты общие интересы двух сторон по углублению существующих двусторонних отношений и рассмотрены последние события на текущих переговорах в Вене».

Министр иностранных дел Австрии несколько часов назад встретился со специальным представителем США по Ирану Робертом Мали. Ссылаясь на встречу, МИД Австрии заявил, что переговоры в Вене достигли критической точки. Госдеп сообщил в Твиттере, что стороны обсудили, как провести эти решающие дни.

Восьмой раунд переговоров начался в Вене 27 декабря 2021 годя, и большая часть текста окончательного соглашения уже написана. Сегодня старший переговорщик Ирана Али Багери Кани встретился с координатором переговоров Энрике Морой и представителями трех европейских стран.

В целом встречи прошли в перспективной и конструктивной атмосфере после возвращения делегаций в Вену, а по оставшимся вопросам состоялись серьезные обсуждения.

Учитывая постоянное повторение западными СМИ сроков и различных дат окончания переговоров, необходимо сказать, что выход на достижение договоренности в Вене требует лишь необходимых решений со стороны западных сторон, особенно в сфере снятие санкций.