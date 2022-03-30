Бесчеловечные действия США угрожают здоровью иранцев

Выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН на тему мирового здравоохранения и внешней политики, посол Ирана отметила, что укрепление систем здравоохранения невозможно без улучшения инфраструктуры и обеспечения передачи технологий и знаний в связанных областях.
«Это означает, что качественные медицинские услуги и основные лекарственные средства, качественные, безопасные, эффективные вакцины, диагностические медицинские технологии должны быть доступными для всех стран без какой-либо дискриминации или политических соображений», отметила иранский дипломат.
По её словам, необходимость всеобщего доступа к качественной медицинской помощи является главным приоритетом международного развития, и вопросы здравоохранения не должны ограничиваться интересами конкретных политических партий.
Эршади призвала к развитию многосторонности и борьбе с односторонностью в целях противостояния пандемии Covid-19.
«Когда мир стремится противостоять Covid-19, мы также поддерживаем принцип, согласно которому прогресс в области глобального здравоохранения зависит в первую очередь от международного партнерства и многостороннего сотрудничества, особенно во время глобальных кризисов. Однако мы видим, что Соединенные Штаты и несколько других стран, которые слепо следуют их политике, применяют бесчеловечные односторонние принудительные меры, в том числе незаконные и репрессивные экономические санкции, в отношении ряда стран, в том числе с тяжелыми последствиями от данной пандемии», подчеркнула она.
Иранский посол заключила, что несмотря на несправедливые давления, Исламская Республика сегодня превратилась в одну из немногих стран-производителей вакцины от Covid-19 и добилась значительного прогресса в областях биотехнологии и стволовых клеток.
Нью-Йорк, 30 марта, ИРНА – Односторонние принудительные действия Соединенных Штатов продолжают создавать серьезную угрозу праву иранского народа на здоровье и доступ к лекарствам и медицинским оборудованиям. Об этом заявила посол и заместитель постоянного представителя Ирана при ООН Захра Эршади во вторник.
Выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН на тему мирового здравоохранения и внешней политики, посол Ирана отметила, что укрепление систем здравоохранения невозможно без улучшения инфраструктуры и обеспечения передачи технологий и знаний в связанных областях.
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