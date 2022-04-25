26 апр. 2022 г., 00:28
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Замглавы МИД РФ обсудил с послом Ирана в Москве ситуацию на Ближнем Востоке

Замглавы МИД РФ обсудил с послом Ирана в Москве ситуацию на Ближнем Востоке

Тегеран, 26 апреля. ИРНА — Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с послом Ирана в Москве Каземом Джалали ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом как передает ТАСС говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в понедельник.

"25 апреля специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Исламской Республики Иран в Москве Казема Джалали по его просьбе. В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам ближневосточной повестки дня", - сообщили в дипведомстве.

В МИД РФ также отметили, что стороны акцентировали внимание на обсуждении ситуации в Йемене, Ираке, Сирии и зоне Персидского залива.

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