Замглавы МИД РФ обсудил с послом Ирана в Москве ситуацию на Ближнем Востоке

"25 апреля специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Исламской Республики Иран в Москве Казема Джалали по его просьбе. В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам ближневосточной повестки дня", - сообщили в дипведомстве.

В МИД РФ также отметили, что стороны акцентировали внимание на обсуждении ситуации в Йемене, Ираке, Сирии и зоне Персидского залива.

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