Иран и Россия обсудили сотрудничество по всем направлениям

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление практического взаимодействия двух стран по всем направлениям без оглядки на незаконные санкции, введенные против России и Ирана некоторыми недружественными государствами", - отметили в министерстве.
Тегеран, 15 апреля. ИРНА — Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов и посол Ирана в Москве Казем Джалали на встрече в четверг подтвердили настрой на сотрудничество по всем направлениям, несмотря на западные санкции. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, передает ТАСС.
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