Иран и Россия обсудили сотрудничество по всем направлениям

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление практического взаимодействия двух стран по всем направлениям без оглядки на незаконные санкции, введенные против России и Ирана некоторыми недружественными государствами", - отметили в министерстве.

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