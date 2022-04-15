15 апр. 2022 г., 11:03
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Иран и Россия обсудили сотрудничество по всем направлениям

Иран и Россия обсудили сотрудничество по всем направлениям

Тегеран, 15 апреля. ИРНА — Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов и посол Ирана в Москве Казем Джалали на встрече в четверг подтвердили настрой на сотрудничество по всем направлениям, несмотря на западные санкции. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, передает ТАСС.

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление практического взаимодействия двух стран по всем направлениям без оглядки на незаконные санкции, введенные против России и Ирана некоторыми недружественными государствами", - отметили в министерстве.

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